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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على التحيتا والجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
شهدت الاحياء السكنية والقرى في التحيتا والجبلية عمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت بقذائف الهاون وسلاح م.ط 23 الأحياء السكنية في مناطق متفرقة جنوب مركز مدينة التحيتا.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 على القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.
وأوضحت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي أحدث آثار نفسية سلبية في صفوف المدنيين نتيجة الخوف والهلع.
هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية في الجاح ومدينة حيس خلال الساعات الماضية، في ظل صمت المجتمع الدولي.
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