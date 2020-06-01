تجدد القصف الحوثي على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، و قصفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في المديرية بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، تزامناً مع استهدف بعيار 14,5 بشكل عشوائي.

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وأضافت المصادر ان القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع القصف المتواصل.

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت يوم أمس مديرية حيس بقصف مكثف خلال ساعات النهار والمساء، ضمن خروقاتها الحافلة بالانتهاكات للهدنة الأممية في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.