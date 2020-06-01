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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: شاهد بالصوت والصورة فضيحة مدوية للقنصل اليمني في جدة علي العياشي والسلطات السعودية تمنحه 48 ساعة لمغادرة السعودية ( صورة + فيديو صادم )

2020/06/01 الساعة 08:18 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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