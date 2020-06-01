شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا عالميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة أصيب أكثر من 6 ملايين و111 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ بداية الجائحة. وأظهرت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن ما يقرب من 371 ألف شخص في جميع أنحاء العالم توفوا بسبب الفيروس. فيما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا، قبل أيام حاجز 100 ألف وفاة، وعدد الإصابات فيها بلغ 1.8 مليون حالة. وتأتي بريطانيا خلف الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، حيث بلغ عدد الوفيات فيها 38 ألفًا و 458 حالة، تليها إيطاليا بـ 33 ألفًا و 340 حالة. وبحسب بيانات الجامعة، تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم حيث بلغ عدد الإصابات بها حوالي 498 ألف إصابة. وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة بعدد يزيد قليلاً عن 396 ألف شخص. وبدأت العديد من دول العالم في تخفيف القيود واستئناف السفر الجوي بعد أسابيع من الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

أ.ش