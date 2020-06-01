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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليست من الحوثي ولا من الشرعية ولا من السعودية..طارق عفاش يتلقى ضربة ساحقة صعقت حراس الجمهورية وجعلت القادة العسكريين يسخرون منه ويحتقرونه

2020/06/01 الساعة 06:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

فشل العميد طارق عفاش في الدفاع عن المنطقة التي من المفترض ان يكون المسؤول عنها وترك الحكومة الاريتيرية تفعل بالصياديين اليمنيين ماتشاء دون ان يحرك ساكنا .

هذا الامر ولد الكثير من الازدراء والاحتقار من قبل الكثير من القادة العسكريين للعميد طارق كونه فقط يفرد عضلاته على المساكين في الساحل الغربي .

وتُركت جزيرة حنيش الكبرى كما باقي جزر اليمن في البحر الاحمر، دون أي حماية يمنية من القوات البحرية أو خفر السواحل، لتغدو لقمة سائغة للبحرية الاريتيرية، التي تنشر زوارقها في مياهها.

وشكا الصيادون اليمنيون بمرارة “استباحة البحرية العسكرية لدولة اريتيريا جزر اليمن ومياهه الاقليمية، وتحكمها بالصيد السمكي فيها، كما لو كانت تملكها في ظل غياب اي دور لبحرية اليمن والتحالف”.

وقال صيادون يمنيون في استغاثات جددوها السبت عبر بيان لهم: إن “زوارق البحرية الاريتيرية تنتشر في جزر اليمن في البحر الاحمر، وتمنعهم من الصيد، وتعتدي عليهم بالرصاص وتصادر قواربهم”.

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الاعتداءات الاريتيرية على جزر اليمن ومياهه وصياديه، تتواصل رغم وجود ما يسمى “اللواء الاول خفر سواحل” التابع للقوات التي يقودها طارق عفاش بدعم وتمويل اماراتي في الساحل الغربي لليمن.

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ومع أن تشكيل طارق عفاش قوات لخفر السواحل تم خارج اطار الشرعية وفي ظل سيطرة الاماراتيين على الجزر اليمنية، إلا أن طارق عفاش يتجاهل الاعتداءات الاريترية على الصيادين اليمنيين.

الناشط التهامي مجاهد القب، عزز شكوى الصيادين اليمنيين المريرة من استباحة اريتيريا السيادة اليمنية، بتأكيده أن اريتيريا تتصرف في جزر اليمن ومياهه الاقليمية “وكأنها ليست يمنية على الإطلاق”.

وقال في منشور على “فيس بوك”: نهار اليوم السبت عاودت بحرية اسياسي (رئيس اريتيريا) ممارسة قرصنتها على الصيادين، صادروا 5 من بين 6 قوارب صيد وارسلوا 54 صيادا على قارب واحد”.

القب أضاف: “لوحق صيادون حتى ظهر الجزيرة واعتدي عليهم بالضرب والاهانة من مسلحي اسياسي افورقي”. موضحا تكرار اريتيريا اعتداءاتها بقوله: “رصد في العام الماضي احتجاز 53 قارب صيد”.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء: “كان ذلك يجري تحت نظر قوات خفر السواحل وقوات النخبه المتمركزة في جزيرة زقر المقابلة لهم”. كاشفا عن اعتداءات هذه القوات أيضاً على الصيادين اليمنيين.

الناشط التهامي مجاهد القب، تابع في منشوره على صفحته بموقع “فيس بوك” قائلا: إن “هذه القوات الموجودة هناك (قوات خفر سواحل طارق وقوات النخبة) أيضاً لم تسلم الصيادين من الاحتجاز والتعذيب”.

ويؤكد موقف قوات ما يسمى “اللواء الاول خفر سواحل” من الاعتداءات الاريتيرية على جزر اليمن ومياه، اتهامات لطارق عفاش بالتخلي عن الجزر اليمنية في البحر الاحمر لدولة أريتيريا حليفة الامارات.

ترتبط الامارات مع دولة اريتيريا باتفاقيات عسكرية، سخرت بموجبها ميناء ومطار قاعدة عصب الاريتيرية لصالح القوات الاماراتية وطيرانها الحربي ومعسكرات تدريبها مليشياتها ومعتقلا لمعارضيها.

وفي حين زعم الرئيس السابق علي صالح استعادة جزر ارخبيل حنيش من الاحتلال الاريتيري عبر التحكيم الدولي، استمرت هيمنة البحرية الاريتيرية على الجزر، وتصاعدت بشكل لافت عقب 2011م.

الامر الذي يدعو مراقبين إلى اتهام طارق عفاش بـ “تسليم جزر حنيش لاريتريا حليفة الامارات، كما فرط بوحدة اليمن، في سياق ارتهانه الكامل لابوظبي واجندتها لتقسيم اليمن والسيطرة على سواحله”.

يُشار إلى أن ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” اعلن رسميا على لسان نائبه، الاسبوع الماضي، التحالف مع طارق عفاش وقواته ضد الشرعية، امتثالا لتوجيهات الامارات الممولة لكليهما واجندتها.