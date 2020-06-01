شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : يكشف تفاصيل الضربة الموجعة التي تلقاها الحوثيون مفي أول رد من الشرعية والتحالف على استهداف بن عزيز (عملية نوعية وغير مسبوقة للجيش) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك طيران التحالف العربي بفاعلية كبيرة، خلال إسناده قوات الجيش ورجال القبائل في تصديهم لهجوم واسع شنته جماعة الحوثي، الأحد، انتهى بخسائر بشرية قاسية في صفوف عناصرها بجبهات القتال غربي محافظة مأرب.. فيما اعتبرتها مصادر عسكرية بأنها رد فعلي وموجع لجماعة الحوثي على استهدافها لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز بصاروخ باليستي استهدف مكتبه في مأرب نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر عسكري، إن جماعة الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش في نجد العتق وبحرة وجبال صلب الاستراتيجية جنوبي غرب مديرية نهم تصدت له وحدات عسكرية مرابطة ورجال القبائل.

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وأكد المصدر مصرع 30 من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية وجرح أعداد أخرى معظمهم بضربات طيران التحالف الذي شارك بقوة في المعركة وضرب أهدافا عسكرية حوثية تقع على مساحات شاسعة بين محافظتي مأرب وصنعاء.

وأضاف المصدر: نفذت مقاتلات التحالف نحو 15 غارة مستهدفاً تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين أسفرت عن إحراق 10 أطقم على متنها تعزيزات بشرية جماعة الحوثي كانت في طريقها إلى جبهات القتال قادمة من جهة صنعاء؛ علاوة على تدمير 5 عربات قتالية حوثية شاركت في الهجوم.