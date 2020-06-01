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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. إستقبال الرئيس "التركي" للناشطة اليمنية"توكل كرمان" وزوج الأخيرة يظهر لأول مرة ..وهذا ماطلبته من (أردوغان)

استقبل الرئيس التركي " رجب طيب اردوغان " اليوم الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام " توكل كرمان " .

وأكدت مصادر مقربة من الناشطة النوبلية لـ"اليمني اليوم " أن الناشطة " توكل كرمان" طلبت من الرئيس التركي مساعدة الشعب اليمني على مواجهة التداعيات الكارثية لتفشي وباء " كورونا" في اليمن على غرار ما بادرت به تركيا مع العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة وايطاليا .

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كما ناقشت كرمان مع الرئيس التركي تطورات الأوضاع في اليمن وامكانية اسهام تركيا في حث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط لانهاء الحرب في اليمن .

وظهر خلال اللقاء زوج الناشطة اليمنية النوبلية الذي رافقها في اللقاء الذي جمع الأخيرة مع الرئيس التركي .