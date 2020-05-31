الحميري: جزر حنيش تحت سيطرة قوات خفر السواحل التابعة للمقاومة الوطنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الصحفي والناشط السياسي فارس الحميري إن ثلاثة مصادر يمنية، أحدهم مسؤول في قوات خفر السواحل.

Advertisements وأَضاف في منشور على موقع التواصل الإجتماعي بأن جزر حنيش تحت سيطرة قوات خفر السواحل التابعة للمقاومة الوطنية. وأكد بأنه لا صحة نهائيا لأي تدخل من قبل القوات الإرتيرية، ولا يوجد أي جديد في الأرخبيل.

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