تعرف على عدد المشاريع الصحية التي نفذها مركز الملك سلمان منذ مايو 2015

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

بلغ عدد المشاريع الصحية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ مايو 2015م، 211 مشروعاً بتكلفة 620 مليون و263 الف و837 دولار، أسهمت في توفير مقومات الحياة ومواجهة التحديات التي خلقها إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وشملت مشاريع المركز أعمال الإغاثة العامة والطبية والإنسانية للعالقين واللاجئين اليمنيين في بعض الدول المجاورة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم ، وتهيئة وتشغيل عدد من المستشفيات في مختلف المحافظات اليمينة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى في أرجاء اليمن عبر مستشفيات القطاع الخاص في المملكة وبعض الدول العربية، إلى جانب دعم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بالمستلزمات والأدوات الطبية ودعمها بالكوادر الطبية.

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كما شملت المشاريع، تحسين مستوى تحصين الأطفال باللقاحات والتدخلات الغذائية الوقائية، وأخرى التي تستهدف النساء الحوامل والمرضعات، ودعم القطاع الصحي اليمني بالكوادر الوطنية من خلال توطين الخدمة تدريباً وتأهيلاً .

وتخلل الدعم تنظيم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام للأطفال والأسر، ومكافحة وباء الكوليرا، وتأهيل وتشغيل مركز الأطراف الصناعية، إلى جانب تقديم العلاج لمرضى السرطان اليمنيين المتواجدين في الأردن، وبرامج مماثله داخل اليمن، ومشروعات العيادات الطبية التغذوية المتنقلة الطارئة للنازحين في مختلف المحافظات.

ومن المشروعات الصحية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعم القطاع الصحي في اليمن بالدم، وتوفير احتياجات الغسيل الروتيني لمرضى الفشل الكلوي، وتوفير الكراسي الكهربائية المتحركة للمقعدين، إضافة إلى مشروع مكافحة وعلاج حمى الضنك في عدد من المحافظات للحد من انتشاره وتأمين الوسائل الضرورية للقضاء عليها ،وتوفير الأطراف التعويضية للحالات المصابة ،إلى جانب تأمين الاحتياجات من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمراكز العزل والمنافذ لمكافحة فيروس كورونا في اليمن.