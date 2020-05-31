شاهد.. صورة ساخرة لمنظمة الصحة العالمية على سواحل عدن تكشف ما وراء قرار ترامب تجاه المنظمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الشحات غريب

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي صورة لمنظمة الصحة العالمية، وأوضح النشطاء بأن الصورة كشفت عن تشيش على ساحل عدن.



ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة في داخل الولايات المتحدة وخارجها، بعد إعلانه عن قطع علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية.

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وكان ترامب قد علّق مساهمة بلاده في منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، وقرر أمس الجمعة، وقف دفع مساهمة بلادة المالية فيها بشكل دائم.

وكانت مساهمة الولايات المتحدة المالية في المنظمة قد بلغت العام الماضي نحو 400 مليون دولار، ما يجعلها أكبر جهة تساهم بحصة فردية تبلغ 15 بالمئة تقريباً من ميزانية المنظمة.

ولم يتسن لليمن العربي صحة الصورة التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي