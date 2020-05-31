- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. صورة ساخرة لمنظمة الصحة العالمية على سواحل عدن تكشف ما وراء قرار ترامب تجاه المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
الشحات غريب
تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي صورة لمنظمة الصحة العالمية، وأوضح النشطاء بأن الصورة كشفت عن تشيش على ساحل عدن.
ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة في داخل الولايات المتحدة وخارجها، بعد إعلانه عن قطع علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية.
وكان ترامب قد علّق مساهمة بلاده في منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، وقرر أمس الجمعة، وقف دفع مساهمة بلادة المالية فيها بشكل دائم.
وكانت مساهمة الولايات المتحدة المالية في المنظمة قد بلغت العام الماضي نحو 400 مليون دولار، ما يجعلها أكبر جهة تساهم بحصة فردية تبلغ 15 بالمئة تقريباً من ميزانية المنظمة.
ولم يتسن لليمن العربي صحة الصورة التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة ساخرة لمنظمة الصحة العالمية على سواحل عدن تكشف ما وراء قرار ترامب تجاه المنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.