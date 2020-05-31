تعز.. تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت لجنة الطوارئ بتعز اليوم الاحد، تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا.



Advertisements

وقال ناطق اللجنة رئيس المختبر المركزي الدكتور احمد منصور وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "تم اليوم الاحد فحص 21 حالات مشتبهة، ثبت ان 11 إيجابية وبالتالي يرتفع اجمالي الإصابات المكتشفة حتى الان بتعز الى 54 حالة، توفي منها 13 حالة، فيما تماثلت اربع حالات للشفاء.

وأضاف الدكتور منصور ان عدد الحالات النشطة 37 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة.

واكد ان فُرق الاستجابة السريعة لاتزال تقوم بالتقصي وجمع المعلومات عن الحالات المخالطة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.