شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عاجلة لطبيب من داخل مستشفى الكويت عن “إبر الرحمة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسالة عاجلة لطبيب من داخل مستشفى الكويت عن “إبر الرحمة”





بعد تداول الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام إبر الرحمة أو الموت الرحيم من قبل المستشفيات الخاصة بعزل مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.. كتب احد الاطباء المناوبين في مستشفى الكويت وهو أحد المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة بصنعاء لعزل المصابين، رسالة وجهها إلى المجتمع تحت عنوان ” الجيش الابيض يهديكم التحية”.. المجلة الطبية تنفرد بنشر رسالة الدكتور علي احمد فارع العصيمي ـ المختص بالعناية والحالات الحرجة بالكويت نص الرسالة : الجيش الأبيض يهديكم التحية أيها العاكفون خلف ستار اللإنسانية. أيها المرجفون واعداء الحياة. نحن اطباء وممرضي الجبهة الطبية لمواجهة كورونا نهديكم السلام ونمنحكم المحبة. لا يوجد لدينا “إبرة الرحمة”, وانما يوجد بداخلنا الرحمة التي زرعها الله فينا نحن ابنائكم واخوانكم واقاربكم وابناء عشيرتكم ولسنا اعدائكم نحن خرجنا من بيوتنا ودموع امهاتنا وزوجاتنا وأبناءنا تتدفق سيول خرجنا من بيوتنا وودعنا اهلنا الوداع الاخير قد نعود وقد لا نعود تركنا أحب الناس الينا لنكون في مقدمة الصفوف لنمنحكم الحياة من بعد الله هكذا تكافؤنا وتصفوننا باننا نقتل مرضانا هكذا يكون الجزاء من ابناء جلدتنا وفي الاخير اوجه كل الشكر لأخوتي في الجبهة الطبية لمواجهة وباء كورونا اقول لهم أنتم الرجال حين تختبر الرجولة وأنتم درع الحياة الحصين الذي لا تهزه عواصف الشائعات ولا ارجاف المرجفين. دمتم ودام الوطن في خير وسلام وعافية أخوكم علي أحمد فارع العصيمي ممرض العناية والحالات الحرجة بالكويت







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة عاجلة لطبيب من داخل مستشفى الكويت عن “إبر الرحمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.