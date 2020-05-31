شكرا لمتابعة خبر عن مهدي المشاط : يعين نجل رئيس هيئة الاركان العامة في منصب رفيع في العاصمة صنعاء (صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا قضي بتعيين نجل رئيس هيئة الاركان بحكومة صنعاء بمنصب رفيع في مؤسسة الطرق العامة .

واستمراراً لمشهد السطو على مؤسسات ومرافق الدولة قامت جماعة الحوثي بتوظيف ماجد نجل رئيس هيئة الأركان في سلطة الانقلاب بالدرجة الأولى وهو جديد وتم تثبيته وتسكينه بالدرجة الأولى مباشرة بالرغم من وجود الآلاف من الموظفين المتعاقدين في المؤسسة العامة للطرق والجسور و يطالبوا بالتثبيت منذ أكثر من 15 عام وويتقاضوا أجور تعاقديه 20 ألف ريال ويتم صرف لهم من 10 ألف كل أربعه أشهر على اساس انها نصف راتب وكما هو موضح بصور الحوالات للموظفين المرفقة

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وللعلم فإن رئيس هيئة الأركان في سلطة الانقلاب بصنعاء كان قد طلب بنهب معدات المؤسسة في محجر نقم وكما هو موضح بالوثيقه المرفقة

وكانت مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى قدر أصدر قرار بتعيين آحد الموالي (للعتر) مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة والجسور ورفض المجلس السياسي التعيين الذي أصدره غالب مطلق وزير الأشغال

كما أصدر غالب مطلق قرار بإقالة مدير عام الصيانة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور صادق الجرباني إلا أن المجلس السياسي أعادة إلى مهامة والجرباني هو نجل قائد لواء في عهد النظام السابق

ممارسات جماعة الحوثي اضطرت مطلق لمغادرة صنعاء بعد كسر قراراته وضغوطات كبيره حدة من ممارسته لمهامه

وفي نفس السياق أصدر نائب وزير الأشغال العامة والطرق قرار مره اخرى بإقالة صادق الجرباني مدير عام الصيانة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور كماهو موضح بالوثيقه المرفقة إلا إن عبدالرحمن الحضرمي المدير العام التنفيذي المعين من المجلس السياسي رفض قرار نائب وزير الأشغال وأعاد صادق الجرباني إلى عمله.