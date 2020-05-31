شكرا لمتابعة خبر عن اصابة قيادي كبير من مليشيات المجلس الانتقالي بفيروس كورونا في محافظة لحج (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب مسؤول امني بمليشيا الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج بفيروس كورونا .

وقالت مصادر محلية ان نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في أمن محافظة لحج زاهي النفيلي بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك أرفع مسؤول أمني بلحج يصاب بالوباء.

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وافادت مصادر محلية نقلا عن النفيلي قوله : ان أكبر مشكلة نواجهها هي أن هناك علاجات خاصة أصبحت غير موجودة في أغلب الصيدليات وكله على ظهرك يعني من حسابك الخاص.

وحمل النفيلي مسؤولية التقصير الذي يحدث لسلطات لحج التي دأبت على إصدار البيانات والمنشورات الكاذبة وهي ضحك على الدقون حد وصفه.

وطالب بتوفير علاجات مجانية للناس فالامراض فتكت بالناس وقال حجم القبح وانعدام الضمير في لحج بلغ مبلغه فلا سلطة محلية ولامؤسسات حتى الأخلاقيات انعدمت.

واختتم بالقول : لذلك يجب أن تعمل الجهات المختصة سواء سلطة محلية ومكاتب صحة ومنظمات لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس قبل أن تحل الكارثة.

في سياق متصل تشهد مديريتي الحوطة وتبن ارتفاعا في عدد حالات الوفيات بالفيروس كوفيد 19 في ظل تستسر تلجأ إليه العديد من الأسر بشأن الجائحة.