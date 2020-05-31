شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش : تكبد الحوثيون خسائر بشرية ومادية كبيرة شرقي العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لجماعة الحوثي، بمديرية نهم شرقي صنعاء، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للحوثيون في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم.

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وأكد المصدر مصرع أكثر من 30 عنصراً من الحوثيون وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات لحوثيين كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير قرابة 10 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى مواقع متفرقة للحوثيون بالمديرية وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية. وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف جبهات المواجهة مع قوات الجيش اليمني.