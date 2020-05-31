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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. إنفجار الوضع في عدن بعد إعلان وفاة الزبيدي ووصول تعزيزات عسكرية كبيرة للعاصمة

كشفت مصادر إعلامية عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة قادمة من مدينة المخا دعمًا لقوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقالت المصادر إن تعزيزات تضم عربات مدرعة وأطقم “دوشكا” وصواريخ كاتيوشا، وراجمات صواريخ دفع بها العميد طارق صالح قائد ما يسمى بقوات “حراس الجمهورية” والمدعوم إماراتيا على ثلاث دفعات.

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يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي وفاه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بعد إصابته بفيروس كورونا في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن الزبيدي توفي أمس بعد إصابته بفيروس كورونا وأن حالته الصحية تدهورت وسط تكتم إعلامي شديد عقب خضوعه للحجر الصحي في الرياض.