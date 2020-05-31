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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل.. هذا ما حدث في العاصمة صنعاء إعتباراً من اليوم بعد صدور هذه القرارات والتوجيهات الطارئة مع تفشي كورونا

دشن وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني، اليوم بأمانة العاصمة النزول الميداني لضبط المتلاعبين والمحتكرين للأدوية.

وخلال التدشين بحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة صادق صلاح ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، أكد الوكيل الغرباني الحرص على ضبط كل من يتلاعب ويحتكر هذه المواد والمستلزمات الطبية ويستغل حاجة الناس والمتاجرة بمعاناتهم .. مشدداً على أن الدولة لن تتهاون وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتلاعبين.

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وأشار إلى أن الوزارة انطلاقاً من دورها الرقابي المنتظم لمنع الاحتكار بكافة أشكاله وأنواعه والتلاعب بأسعار هذه المواد، مستمرة في الرقابة والنزول الميداني بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية لضبط المتلاعبين من التجار والمستوردين وكذا المصنعين والمنتجين المحليين.

ولفت إلى أنه تم توجيه مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات للرقابة والنزول الميداني لضبط المتلاعبين وتحقيق الاستقرار التمويني من هذه المواد.

ونوه الوكيل الغرباني بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية في النزول الذي سيستمر خلال الفترة المقبلة لضبط استقرار الأسواق فيما يتعلق بعملية بيع وإنتاج المستلزمات الطبية والمواد المطهرة والأدوية.

من جهته شدد رئيس الهيئة العليا للأدوية على ضرورة تكامل جهود الأجهزة المعنية بما يحقق الاستقرار التمويني للمواد والمستلزمات الطبية.

وأكد أنه تم إلزام مستوردي ومنتجي ووكلاء هذه المواد بالبيع المباشر للمستهلك وبالأسعار التي تحددها الهيئة .. لافتا إلى أن اللجان الميدانية لن تتهاون في ضبط كل من يخالف وسيتم إغلاق المحلات والوكالات التي لا تلتزم بالأسعار أو تحتكر هذه المواد.

بدوره أشاد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالجهود المبذولة لضبط استقرار الأسواق والرقابة على الأسعار للمستلزمات الطبية والأدوية.

ولفت إلى استعداد الجمعية التعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية والهيئة في هذا الجانب، لما من شأنه تحقيق أهداف هذه الحملة.

فيما أوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة أن فرق المكتب بالتعاون مع عمليات الوزارة ولجان هيئة الأدوية مستمرة في النزول الميداني لضبط المتلاعبين والمحتكرين للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أنه تم خلال اليوم الأول إغلاق ستة مخازن لتجار الادوية والمستلزمات الطبية بناًء على محاضر مخالفات من حيث الأسعار والاحتكار للأدوية والمستلزمات الطبية الصادرة من الهيئة العليا للأدوية.

حضر التدشين نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة عبود العنسي.