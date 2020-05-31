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صنعاء - ياسمين الخيامي - الآن.. بيان رسمي عاجل من وزارة الخدمة المدنية بصنعاء وتوجه إشعار تحذيري لكافة موظفي الدولة بشأن ما سيحدث إعتباراً من يوم غد

أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك تم استئنافه اليوم السبت الموافق 30 مايو 2020م بكافة وحدات الخدمة العامة للدولة المركزية والمحلية وفقا للتعاميم والإعلانات الصادرة عن الوزارة التي تنظم مدد الإجازات والعطل الرسمية القانونية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. المشاط يعلن عن وفاة العشرات من قيادات الجماعة والمسؤولين في حكومة ”صنعاء“ بفيروس ”كورونا“.. تعرف على أسمائهم ورد للتو.. عبد الملك الحوثي يطالب المشائخ بالتخلي عن ياسر العواضي مقابل الانسحاب من البيضاء .. شاهد رد القبائل شاهد ..ماذا قال سائق السيارة التي سقطت من على منحدر جبلي في ريمة وانتشر فيديو السقوط المرعب على نطاق واسع(فيديو صادم) عاجل:ليس الجنرال الاحمر ولا البركاني ولا الزبيدي..الاطاحة بالرئيس هادي من منصبه ومنح كرسي الرئاسة لهذه الشخصية وبموافقة ومباركة سعودية..لن تصدق من هو البديل وردنا الآن.. خبر عاجل من داخل مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء Advertisements وردنا الان.. فتحي بن لزرق «يكشف» عن الأبطال الحقيقيين لـ«ملحمة تحرير عدن» من الحوثيين عاجل ورد قبل قليل.. تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز أرجاء مأرب والجهة التي استهدفته فيروس كورونا يخطف روح أشهر "طبيب متخصص" بالعاصمة صنعاء عاجل: الزبيدي يدق ساعة الصفر ويعلن عن سلاح فتاك يستخدم لأول مرة..واشهر قائد عسكري بقصم ظهر الرئيس هادي ويحرك 7 الوية عسكرية لحسم المعركة عاجل: الزبيدي رجل شجاع لايخشى هادي ولا السعودية..لكن هذا الشيء المخيف الذي سيحدث بعد 3 ايام فقط يصيبه بالرعب والهلع ويخشاه اكثر من اي شيء..لن تصدق ماهو عاجل وهام :منظمة الصحة العالمية توجه نداء عاجل لليمنيين..لن تحتاج الى طبيب ولا حجر صحي اذا تناولت هذه الاطعمة اليمنية الطبيعية لحمايتك واسرتك من فيروس كورنا القاتل عاجل:الرئيس هادي يباغت الجميع ويطيح بالقنصل اليمني في جدة من منصبه بعد ارتكابه قضيحة مدوية وعمل محرم شرعا وقانونا(صوررة صادمة لما فعله السفير العياشي ) وأهابت وزارة الخدمة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمسئولي وكوادر وموظفي كافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة، أن الإعلان المشبوه والمتداول في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي والذي يشير إلي تمديد إجازة عيد الفطر إلى 11 يونيو، عار عن الصحة ولم يصدر عن الوزارة إطلاقاً وعلى من يقومون بترويجه ونشره الكف عن الاصطياد بالماء العكر. وأكدت الوزارة أنها ستقوم اعتبارا من غد الأحد 31 مايو 2020م بالمتابعة والتقييم والتفتيش الإداري على مستوى الانضباط الوظيفي بكافة مؤسسات الدولة والرفع لمجلس الوزراء بنتائج ذلك وفقاً لقانون وتشريعات الخدمة المدنية وتنفيذاً للتعميم الوزاري الصادر أمس الجمعة والذي أكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة وحدات الدولة.

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