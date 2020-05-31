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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. سلطان البركاني نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لهذه الشخصية التوافقية وهذا موقف اعضاء مجلس النواب منها.. تفاصيل حصرية

سلطان البركاني نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لهذه الشخصية التوافقية وهذا موقف اعضاء مجلس النواب منها تفاصيل حصرية :

قال احد اعضاء مجلس النواب في تصريح خاص لموقع المشهد الدولي أن سلطان البركاني اخبر عدد من اعضاء مجلس النواب عن توافق سعودي إماراتي حول نقل صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك وتشكيل حكومة توافقية.

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وأكد البركاني أن معين عبدالملك يحضى بتأييد دولي ومحلي وانه رجل المرحلة وعلى اعضاء مجلس النواب دعمه ومساندته. وأكد المصدر ان خلاف وقع بين البركاني وعدد من اعضاء مجلس النواب حول ذلك متهمين البركاني بالمناطقي ودعمه لمعين لهذا السبب وخاصة بعد فشله في كثير من الملفات وتخليه عن الملف السياسي والعسكري. هذا وقد رصد موقع المشهد الدولي ما نشرته صحيفة (News Nation One) الأمريكية في شهر أبريل الماضي عن مبادرة للحل الشامل في اليمن وتشكيل حكومة ومحافظ للبنك المركزي اليمني في الوقت الذي أعلن التحالف العربي عن مبادرة لوقف الصراع في اليمن وذلك ابتدأ من 9 ابريل ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين وتتضمن تلك المبادرة الاعمال العسكرية بمختلف أنواعها بما فيها الطيران.

وذكرت الصحيفة أن ضمن المبادرة نقل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي لرئيس حكومته الدكتور معين عبدالملك ويقوم بتشكيل حكومة توافقية مكونة من أطراف الصراع (الشرعية-الانتقالي-الحوثي) بتساوي وتقدم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعم للحكومة اليمنية خمسة مليار دولار أمريكي منها اثنين مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني.

كما تشمل المبادرة توحيد إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره إلى العاصمة الأردنية عمان بمحافظ جديد تم الاتفاق على بن همام المحافظ السابق له وبصلاحيات واستقلالية كاملة تورد جميع الإيرادات وتصرف مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات 2014م.

وياتي تلك المبادرة في الوقت الذي يجتاح وباء كورونا 19 العالم ويعرض حياة الملايين من الناس للخطر