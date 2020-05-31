شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة العميد الركن صالح حسين سعيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقبة عزاء ومواساة الى سعيد صالح حسين واخوانه وكافة ال قطيب في مديرية ردفان بمحافظة لحج بوفاة والده المناضل العميد الركن صالح حسين سعيد/ وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومكانته الاجتماعية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها حتى وفاته.. معبرا عن خالص العزاء والمؤاساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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