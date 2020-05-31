شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مصرية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس " كورونا " وتطلب الدعاء من جمهورها .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإعلامية المصرية الشهيرة، آية عبد الرحمن المذيعة بقناة "اكسترا نيوز"، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت آيه عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن تسجيل 1367 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا. وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء إلى 5693 شخصا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرة ايضا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 6456 حالة.

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وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم بلغ 23449 شخصا، توفي منهم 913 .

من جهة أخرى، توقعت السلطات الصحية المصرية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل أعداد متزايدة من المتعافين.