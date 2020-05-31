شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات ومراكز تجارية ومزارع للرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارات.

ومن جهته، قال صلاح مناع المتحدث باسم لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار.

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وأوضح أن ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد، وأنها لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته عقارات ومنقولات.

ولفت إلى أن اللجنة لن تعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة، وستطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن تسلمها إلى وزارة المالية.