أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 31 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

بن فريد يدعو للضرب بيد من حديد للمتورطين بتخريب كهرباء عدن https://www.elyamnelaraby.com/483225/ مستشفى الكوبي الخيري يستقبل 616 حالة حميات خلال يومين في عدن https://www.elyamnelaraby.com/483226/ “المشتركة“ تكسر وتصد هجوما حوثيا وقصفا مدفعيا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/483227/ Advertisements الجيش الوطني يكسر هجوماً لمليشيات الحوثي في مديرية نهم https://www.elyamnelaraby.com/483232/ شبوة تتسلم دعماً من وزارة النفط لمواجهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483233/ وحدة الإنذار المبكر بحضرموت تنشر مستجدات المنخفض المداري https://www.elyamnelaraby.com/483234/ مصرع 30 حوثيا في إحباط هجوم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/483236/ البحسني يعلن اعتماد 10 منح للدراسات العليا في مجال الأوبئة والحميات في أرقى الجامعات بالعالم (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/483237/

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