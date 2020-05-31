اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الخليج 365 - خاص

سجلت بلادنا اليوم الأحد 31 مايو/أيار 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وجاء ذلك في نبأ عاجل اوردته وسائل إعلامية قبل قليل.

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ويوم أمس ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل، أن اليمن سجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 310 والوفيات 77 حالة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 6 ملايين حالة، وفيما وصلت حالات الوفاة إلى أكثر من 386 ألف حالة، وتواصل الجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتتخذ الدول إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر حركة المواطنين والإغلاق الكامل، وتعليق حركة الطيران، وغيرها من اجل السيطرة على تفشى هذا الوباء.