شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة طه المتوكل : يتفقد مركز العزل في مستشفى الكويت بصنعاء .. ويوجه هذه الرسالة لكافة المواطنين (هذه نصها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل بمركز العزل بمستشفى الكويت الجامعي.

واطلع الدكتور المتوكل على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بمستشفى الكويت المخصص لعزل حالات الإصابة بكوفيد 19، واستمع من مدير المستشفى الدكتور أمين الجنيد إلى شرح حول سير العلاج وحالات الاصابة والشفاء.

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كما اطلع على سير الأعمال في توسعة مركز القلب بالمستشفى والعناية المركزة بدعم من وزارة الصحة وأعمال الصيانة والتجهيزات فيها والتي تتسع لـ 40 سريرا.

وزار الكادر الطبي بالمستشفى ومركز العزل .. وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر، مشيدا بجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى.

واطمأنؤوزير الصحة على أحوال عدد من الحالات المصابة .. مؤكدا الحرص على رفع الحالة المعنوية للمرضى حيث وأن نسبة الشفاء من المرض عالية.

وقال “اليوم أنا بينكم ومعكم كطبيب ويجب على الكوادر الطبية اتخاذ وسائل الحماية الشخصية” .. مشددا على ضرورة بقاء كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في البيوت حفاظاً على أنفسهم من الإصابة بكوفيد19.

وجدد وزير الصحة الدعوة للمواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بهذا الوباء ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

إلى ذلك اطلع وزير الصحة على سير تجهيز مصنع الأوكسجين بمستشفى الكويت والذي من المتوقع افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونوه بدور منظمتي أطباء بلا حدود الفرنسية والهولندية ومهامهما بمستشفيي الكويت وزايد المخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا.

ودعا الوزير المتوكل المنظمات العاملة في اليمن ورجال الأعمال وفاعلي الخير إلى مساندة جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا وسرعة توفير أجهزة التنفس الصناعي باعتبار ذلك مهم لرعاية وعلاج المرضى.