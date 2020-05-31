شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : مفاوضات الرياض فاشلة وحكومة الرئيس هادي حكومة فاقدة للشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، اليوم الأحد : إن المفاوضات التي يجريها وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي في الرياض لم تحرز أي تقدم.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن تعثر مفاوضات الرياض، سببها ضغوط شديدة يتلقاها التحالف من أطراف في “حكومة هادي” تتهرب من القتال مع التحالف في الشمال وتصعد في الجنوب.

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وأشار هيثم إلى أن هادي رفض تنفيذ المسار السياسي ورفض اقالة الحكومة التي اصبحت فاقدة للشرعية منذ اتفاق الرياض (حسب قوله).

ووصف نزار بعض وزراء “حكومة هادي” بأنهم مصدر خطر على الشعب والتحالف بسبب ما قال عنه ارتباطهم بأجندات إيرانية وقطرية وتركية .