شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة بشان محاولة اغتيال اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر امنية بمحافظة حضرموت عن تفاصيل جديدة فيما يخص واقعة احباط محاولة اغتيال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

واوضحت المصادر ان الواقعة تم اكتشافها عقب ضبط محاولة اخراج تسجيلات خاصة من غرفة المراقبة الخاصة بسكن المحافظ من قبل مسؤول تقني لمنظومة كاميرات المراقبة يدعي "ا، ص ا".

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واوضحت المصادر الى ان التحقيق مع مسؤول تقني منظومة كاميرات المراقبة اوصل الى الاعتراف بوجود شبكة تعمل بديوان المحافظة تتكون من 8 أشخاص عملوا خلال اسبوعين على رصد تحركات المحافظ ورفع تقارير بها الى جهات معادية.

واشار المصدر الى ان من بين الموقوفين شخص يعمل ضمن طاقم الطباخة الخاص بالمحافظ.

واوضح المصدر الى ان التحقيقات جارية مع الموقوفين متوقعا الانتهاء خلال ايام من التحقيقات وكشفها للراي العام.