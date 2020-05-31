شكرا لمتابعة خبر عن المواجهات تشتعل من جديد في أبين بين الجيش والانتقالي .. وقوات الشرعية تتقدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدد القتال بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المليشيات المجلس الانتقالي في محافظة أبْـيَنْ بعد أيام من انتهاء هدنة قصيرة رعتها أطراف قبلية بمناسبة عيد الفطر.

وتبادل الطرفان اتهامات استخدام المدفعية الثقيلة في المواجهات الدائرة في منطقتي الشيخ سالم والطرية.

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ومع تأكيد سكان في أبْـيَنْ تجدد المواجهات وإعادة إغلاق الطريق الرئيسية التي تربط المحافظة بشبوة وحضرموت.

قالت مصادر محلية إن الجبهة شهدت تبادلاً للقصف المدفعي وتراشقاً بالسلاح المتوسط، وان هناك دبابات ومدفعية القوات الجيش الوطني قامت باستهداف مليشيات الانتقالي .

من جهته، قال العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية في القوات المسلحية اليمنية، إن القوات الحكومية تمكنت من الاستيلاء على عدد من الآليات والعربات التابعة لقوات «الانتقالي».

وأضاف: «نواصل التقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبْيَنْ».

الزامكي أعاد أسباب تأخر تقدم قوات الجيش اليمني إلى حشد الانتقالي كل قواته في مختلف المناطق إلى أبْيَنْ، وشدد على أن المعركة في قرية الشيخ سالم هي الفاصلة بالنسبة لنا.