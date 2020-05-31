شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد الجوية يوجة تحذير هام للمواطنين في اربع محافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إن المنخفض الجوي يتمركز حالياً على بعد 200 كيلومتر شرق وشمال شرق مدينة الغيضة،عند خط العرض17.0 شمالا وخط الطول53.9 شرقاً.

وتوقع المركز في نشرته الخاصة المتوقعة للمنخفض أن يبقى كمنخفض جوي مع احتمال أن يضعف تدريجيا خلال الـ12 الساعة القادمة .

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وأشار إلى أنه المنخفض سيتحرك ببطئ باتجاه غرب وجنوب غرب وذلك بمحاذاة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان الشقيقة وسواحل بلادنا الشرقية بمحافظة المهرة.

وأوضح أن سرعة الرياح حول المركز تتراوح بين 25-35 عقدة، وسيكون الطقس غائم بسحب ركامية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الشرقية والجنوبية خاصة سواحل محافظتي المهرة وحضرموت .

وذكر المركز أن الأمطار قد تمتد إلى شبوة والمناطق الداخلية المحاذية لتلك المحافظات، وأجزاء من صحاري المهرة وحضرموت وكذلك أرخبيل سقطرى.

وحسب المركز ستكون الرؤية الأفقية منخفضة جدا بسبب غزارة الأمطار، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب وارتفاع الموج من ثلاثة إلى خمسة أمتار.

وحذر المركز المواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة والرياح الشديدة في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية وارخبيل سقطرى.

ونصح بعدم الإبحار في تلك المناطق، مهيباً بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التأثيرات الخطيرة للمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة.