شكرا لمتابعة خبر عن هجوم ناري من قوات طارق صالح على الحوثيون في تعاملها مع فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق ناطق المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية قوات طارق صالح العميد صادق دويد اليوم على طريقة جماعة الحوثي في تعاملها مع فيروس كورونا.

وقال دويد في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الحوثيون تفردوا عن العالم في التعامل مع جائحة كورونا بأسلوب أمني و قمعي ليس له أي علاقة بالصحة و السكان .

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وأضاف دويد أن الحوثيين يعتبرون تفشي الوباء في الشعب اليمني فرصة إستثمارية

ويأتي هذا التصريح بعد تصريحات وزير الصحة الحوثي طه المتوكل الأخيرة ومع ممارسات جماعة الحوثي واجراءاتها مع فيروس كورونا.

وتواصل جماعة الحوثي تكتمها الشديد عن معلومات فيروس كورونا في مناطق سيطرتها في حين تلجأ إلى ابتزاز التجار وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة أو تهديدهم بإغلاق محلاتهم بدعوى فيروس كورونا.