شاهد : ارتفاع كبير في أعداد الوفيات في العاصمةصنعاء وإغلاق أكبر مقبرة (صورة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تفيد بإمتلاء أحد مقابر العاصمة صنعاء وعدم توفر أي مساحة لدفن الموتى الجدد فيها. وبحسب الصورة فإن مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة الخاضع لسيطرة لجماعة الحوثيأعلن إغلاق مقبرة خزيمة في العاصمة صنعاء نظرا لامتلاءها بالأموات وعدم توفر أي مساحات لدفن الموتى الجددد فيها. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأفاد المكتب في الصورة بوجود مقابربديلة لدفن الموتى في مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء. ويأتي هذا عقب انتشار فيروس كورونا في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيون. وتواصل جماعة الحوثي تكتمتها على معلومات فيروس كورونا في مناطق سيطرتها رغم تأكيد وسائل إعلام دولية عن تفشي الوباء بشكل كبير.

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