شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تفاجئ الجميع بظهور جريئ وصادم.. شاهد الصور الفاضحة التي لم يتخيلها أحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الممثلة السورية ومدونة الجمال شمس الملا جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صورة جديدة أطلت عبرها بشكل جريء، الأمر الذي تكرره غالباً بالنسبة للجمهور السوري المحافظ. وأطلت الملا بكورسيه من قماش الدينم (جينز) بلا أكتاف كشف بطنها، تميزت بالعقد المتداخلة بين الجانبين، والأكمام البيضاء. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تفاجئ الجميع بظهور جريئ وصادم.. شاهد الصور الفاضحة التي لم يتخيلها أحد * بذخ ورفاهية ليس لها حدود ولا يمكن لعقل الانسان تخيلها ... فيديوهات مسربه من داخل قصر محمد بن سلمان في فرنسا .. شاهد المفاجآت الموجودة بداخله * عاجـــل: سلطنة عمان تصحو على كارثة مروعة ليس لها مثيل، والسلطان هيثم بن طارق يجن جنونة من هول ماحدث.. شاهد فيديو وصور * هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" لطيفة .. شاهدو كيف ظهرت اليوم .. ارتدت ملابس فاضحه وكشفت عن ساقها وصدرها ..(صور) * شاهد كيف كان شكل الفنانة نسرين طافش قبل ان تجري عمليات تكبير لصدرها ومؤخرتها... صور Advertisements * تسريب صور عارية لفنانة مشهورة تبرعت بنصف ثروتها للاعمال الانسانية... كشفت عن صدرها وحاولت تغطية مابين فخذيها بيدها... شاهد * شاهد من هي الفتاة الحسناء التي تزوجها الأمير محمد بن سلمان وقهرت بجمالها كل الأميرات ..(صور) * تعرف على اللعبة الالكترونية التي ادمنها محمد بن سلمان ويلعبها بشكل يومي وصرف فيها اكثر من 70 الف دولار.. صور وتفاصيل • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- يشار الى أن المخرج السوري بسّام الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري "باب الحارة" في الجزء التاسع، حيث أدّت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الصبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.

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