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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد ..ماذا قال سائق السيارة التي سقطت من على منحدر جبلي في ريمة وانتشر فيديو السقوط المرعب على نطاق واسع(فيديو صادم) 2020/05/31 الساعة 08:40 مساءً (الخليج 365)

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