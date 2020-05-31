وحدة الإنذار المبكر بحضرموت تنشر مستجدات المنخفض المداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

قالت وحدة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، إن آخر توقعات التحاليل الجوية تشير إلى تحرك مركز الحالة المدارية باتجاه محافظة المهرة من مساء اليوم الأحد وتنتقل تدريجياً نحو محافظة حضرموت من مساء يوم غد الاثنين إلى مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري.



وأضافت وحدة الإنذار المبكر، أن أحزمة السحب الركامية المحملة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة المصاحبة للحالة المدارية، تؤثر على سواحل وأودية محافظة المهرة ثم تنتقل نحو أجزاء من هضاب ووادي وصحراء حضرموت و مديريات ساحل حضرموت وأريافه الداخلية تؤدي إلى تدفق السيول في الاودية والشعاب.

وتتوقع الوحدة أن تتراوح كمية الأمطار تقديرياً بين (50 ملم – 180 ملم) وتختلف من مديرية لأخرى وذروة اشتداد هطول الأمطار على محافظة المهرة وأجزاء من السواحل الشرقية والهضاب الداخلية والاودية لمحافظة حضرموت.

وقالت وحدة الإنذار المبكر: "ندعو الجميع إلى إتباع الإرشادات الاحترازية الصادرة في النشرة التحذيرية رقم (1)".. وهي:

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1- تجنب مخاطر السيول الجارفة بالابتعاد عن بطون الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بعبورها.

2- الاحتماء من ضربات البرق وإغلاق الهواتف النقالة والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة.

3- أخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية عند اشتداد سرعة الرياح المثيرة للغبار وهطول الأمطار.

4- ننبه الصيادين ومرتادي البحر بخطورة الإبحار نحو عمق بحر العرب وخليج عدن خلال 96 ساعة القادمة.

5- توخي الحيطة والحذر لساكني البيوت القديمة والطينية عند اشتداد هطول الأمطار.