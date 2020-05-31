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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة تتسلم دعماً من وزارة النفط لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
الخليج 365 - شبوة
تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، بمحافظة شبوة، اليوم الأحد، دعماً طبياً من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد شمل 60 جهازاً لفحص حرارة جسم الإنسان وثلاثة أجهزة تنفس صناعي وثلاثة آلاف كمامة وثلاثة آلاف قفازات يد.
وخلال التسليم، أشاد وكيل المحافظة ورئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق بهذا الدعم والجهود المبذولة في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا .. داعياً الجهات المختصة الأخرى والمنظمات والمؤسسات الداعمة إلى زيادة مساهماتها في دعم جهود المحافظة لمواجهة هذا الفيروس القاتل والحد من مخاطره .
حضر عملية التسليم، نائب مدير عام مكتب النفط والمعادن بالمحافظة علي خيران ومدير عام فرع الهيئة العامة للإستكشافات النفطية بالمحافظة المهندس عبدالله الطوسلي وعدد من القيادات والكوادر الإدارية بمكتبي النفط والمعادن والصحة والسكان بالمحافظة .
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