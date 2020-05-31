شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأت سلطات الاحتلال، إلى إجبار عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس على هدم بيوتهم بأيديهم.

وتسلّم سكان القدس المحتلة، إخطارًا يفيد بعزم البلدية هدم بيوتهم ومنشآتهم، بحجة البناء غير المرخص، لذلك بدأ المقدسيون في هدم بيوتهم بأيديهم؛ لعدم دفع تكاليف الهدم الباهظة التي ستفرضها عليهم قوات الاحتلال.

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وكانت سلطات الاحتلال، قد نفذت أكبر عملية هدم خارج أوقات الحرب في القدس منذ العام 1967 في عام 2019، وهدمت 16 مبنى سكنيا يضم 100 شقة في حي وادي الحمص من أراضي صور باهر جنوب مدينة القدس.

وذكر مركز معلومات حلوة المختص بالشؤون المقدسية، أن إسرائيل هدمت نحو 173 منشأة في المدينة خلال العام 2019، من ضمنها 51 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.