شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحرج أمريكا بعد اتهامها بقمع المتظاهرين: «لا أستطيع التنفس» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ ،نظيرتها الأمريكية مورغان أورتاغوس، بعد انتقادات الأخيرة لها بشأن حقوق الإنسان في هونج كونج وقمع المتظاهرين.

وردت المتحدثة الصينية على هذه الانتقادات بثلاث كلمات فقط كانت كافية وهي: لا أستطيع التنفس.

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وكانت هذه الكلمات هي الكلمات الأخيرة للمواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي أثار موته احتجاجات كبرى في أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، علقت عبر حسابها على تويتر، على الأوضاع في الصين قائلة : إن "هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونج كونج".