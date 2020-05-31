شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات عارمة تجتاح مدن أميركية عقب مقتل "فلويد" ومواجهات دموية مع الشرطة .. "صور " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعد الغضب في عدة مدن أمريكية بعد مقتل “جورج فلويد” صاحب البشرة السوداء في مشهد مأساوي قبل أيام، على يد شرطي وقف أعلى رقبته لأكثر من 8 دقائق أثناء اعتقاله في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

مظاهرات عارمة ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، اجتاحت التظاهرات العارمة مدنا أميركية، أمس السبت، وخرجت عن نطاق السيطرة، وكشفت لقطات مصورة تصاعد العنف ووقوع مواجهات دموية مع الشرطة.

وأظهرت لقطات من التظاهرات، التي دخلت يومها الخامس، إحراق سيارات شرطة في مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو، بينما اشتبك المتظاهرون مع عناصر من شرطة نيويورك في ساحة “تايمز سكوير” الشهيرة بقلب المدينة، وتم فرض حظر التجول في ما لا يقل عن 11 مدينة.

اشتباكات عنيفة وأطلقت الشرطة في لوس أنجلوس الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع المتظاهرين، بينما وقعت اشتباكات بين الشرطة وبين متظاهرين في شيكاغو ونيويورك، حيث جرت عمليات اعتقال عدة.

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ترامب يتهم اليساريين من جهته ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتظاهرات ووصف هذه الأعمال بالفوضى والخراب، قائلا إن اليساريين الديمقراطيين يقفون خلفها، ودعا حكام الولايات إلى استدعاء الحرس الوطني لإنهاء الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب.