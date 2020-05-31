شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن.. خبر عاجل من داخل مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن.. خبر عاجل من داخل مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل بمركز العزل بمستشفى الكويت الجامعي.

واطلع الدكتور المتوكل على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بمستشفى الكويت المخصص لعزل حالات الإصابة بكوفيد 19، واستمع من مدير المستشفى الدكتور أمين الجنيد إلى شرح حول سير العلاج وحالات الاصابة والشفاء.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الآن.. خبر عاجل من داخل مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء

وردنا الان.. فتحي بن لزرق «يكشف» عن الأبطال الحقيقيين لـ«ملحمة تحرير عدن» من الحوثيين

عاجل ورد قبل قليل.. تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز أرجاء مأرب والجهة التي استهدفته

فيروس كورونا يخطف روح أشهر "طبيب متخصص" بالعاصمة صنعاء

عاجل: الزبيدي يدق ساعة الصفر ويعلن عن سلاح فتاك يستخدم لأول مرة..واشهر قائد عسكري بقصم ظهر الرئيس هادي ويحرك 7 الوية عسكرية لحسم المعركة

عاجل: الزبيدي رجل شجاع لايخشى هادي ولا السعودية..لكن هذا الشيء المخيف الذي سيحدث بعد 3 ايام فقط يصيبه بالرعب والهلع ويخشاه اكثر من اي شيء..لن تصدق ماهو

عاجل وهام :منظمة الصحة العالمية توجه نداء عاجل لليمنيين..لن تحتاج الى طبيب ولا حجر صحي اذا تناولت هذه الاطعمة اليمنية الطبيعية لحمايتك واسرتك من فيروس كورنا القاتل

عاجل:الرئيس هادي يباغت الجميع ويطيح بالقنصل اليمني في جدة من منصبه بعد ارتكابه قضيحة مدوية وعمل محرم شرعا وقانونا(صوررة صادمة لما فعله السفير العياشي )

Advertisements

عاجل ..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الرئيس، والدكتور محمد الشعيببي ينعي وفاة الرئيس ويصفه بهذه الاوصاف ويبعث رسالة عزاء رسمية لكل افراد العائلة ( صورة )



عاجل: 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يغتصبون مراهقة يمنية في عمر الزهور ويفقدونها عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم لهذا لسبب الصادم الذي لا يخطر على البال (صورة)

عاجل :السلطات السعودية تتجاوز كل الاعراف الديبلومسية وتقبض على مسؤول رفيع في القنصلية اليمنية في جدة بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعل هذا المسؤول

عاجل:ولي العهد السعودي يدق ساعة الصغر ويباغت الجميع بخطوة مرعبة اثارت جنون ولي عهد ابو ظبي وجعلته يدرك ان السيطرة على الجنوب من سابع المستحيلات

عاجل وخطير...صورة فاضحة وقاسية ابكت كل الجنوبيين من شدة القهر وجعلتهم يلعنون الزبيدي وبن بريك وولي غهد ابو ظبي..( صورة مؤلمة ابكت كل يمني )

عاجل..طارق عفاش يقصم ظهر الرئيس هادي بطعنة غادرة وعمل جبان وخسيس لا يقوم به الا اشباه الرجال ..شاهد بالصورة ماذا فعل طارق عفاش ( صورة صادمة )

كما اطلع على سير الأعمال في توسعة مركز القلب بالمستشفى والعناية المركزة بدعم من وزارة الصحة وأعمال الصيانة والتجهيزات فيها والتي تتسع لـ 40 سريرا.

وزار الكادر الطبي بالمستشفى ومركز العزل .. وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر، مشيدا بجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى.

واطمأن وزير الصحة على أحوال عدد من الحالات المصابة .. مؤكدا الحرص على رفع الحالة المعنوية للمرضى حيث وأن نسبة الشفاء من المرض عالية.

وقال “اليوم أنا بينكم ومعكم كطبيب ويجب على الكوادر الطبية اتخاذ وسائل الحماية الشخصية” .. مشددا على ضرورة بقاء كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في البيوت حفاظاً على أنفسهم من الإصابة بكوفيد19.

وجدد وزير الصحة الدعوة للمواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بهذا الوباء ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

إلى ذلك اطلع وزير الصحة على سير تجهيز مصنع الأوكسجين بمستشفى الكويت والذي من المتوقع افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونوه بدور منظمتي أطباء بلا حدود الفرنسية والهولندية ومهامهما بمستشفيي الكويت وزايد المخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا.

ودعا الوزير المتوكل المنظمات العاملة في اليمن ورجال الأعمال وفاعلي الخير إلى مساندة جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا وسرعة توفير أجهزة التنفس الصناعي باعتبار ذلك مهم لرعاية وعلاج المرضى.

بدوره ثمن مدير مستشفى الكويت جهود قيادة وزارة الصحة ودعمها للمستشفى .. مؤكداً أن كافة الأطباء والكوادر الصحية والفنية بالمستشفى لن تدخر جهداً في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ورعايتهم استشعارا منها بالمسئولية المهنية والإنسانية والوطنية.