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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا يخطف روح أشهر "طبيب متخصص" بالعاصمة صنعاء

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فيروس كورونا يخطف روح أشهر "طبيب متخصص" بالعاصمة صنعاء

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عاجل..طارق عفاش يقصم ظهر الرئيس هادي بطعنة غادرة وعمل جبان وخسيس لا يقوم به الا اشباه الرجال ..شاهد بالصورة ماذا فعل طارق عفاش ( صورة صادمة ) tyle="text-align: justify;">أعلنت مصادر طبية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن وفاة أشهر طبيب لجراحة العظام بالعاصمة عقب معاناة استمرت لمدة أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا.



وقالت مصادر أن الدكتور شاهر سعيد الشيباني إستشاري الجراحة العامة توفي بعد معاناة دام الأسبوع.



وأشارت المصادر أن الشيباني صاحب مركز الدكتور شاهر الشيباني للجراحة العامة توفي بعد معاناة كبيرة.

الجدير بالذكر أن مركز الشيباني يقع في شارع بغداد صنعاء.