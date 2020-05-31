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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الزبيدي يدق ساعة الصفر ويعلن عن سلاح فتاك يستخدم لأول مرة..واشهر قائد عسكري بقصم ظهر الرئيس هادي ويحرك 7 الوية عسكرية لحسم المعركة

اخيرا قررت الامارات حسم المواجهات العسكرية مع قوات الشرعية في الجنوب وحركت خادمها الامين طارق عفاش لتحريك 7 الوية صوب الجنوب لسحق قوات الشرعية واخراجها من الجنوب بشكل نهائي .

وقال مصدر عسكري، ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، دعمًا لقوات الانتقالي الجنوبي .

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وبحسب المصدر فإن التعزيزات تضم عربات مدرعة وأطقم "دوشكا" وصواريخ كاتيوشا، وراجمات صواريخ على ثلاث دفعات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح أن الدفعة الأخيرة من هذه التعزيزات وصلت إلى مقر "قوات الحزام الأمني" في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة مساء امس الجمعة، بعد وصول دفعتين مساء الخميس.

وبحسب المصدر العسكري الذي قال إن جزءا كبيرا من تلك التعزيزات تحركت من مدينة عدن إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وتمركزت في بلدة الشيخ سالم ومواقع أخرى في ضواحي زنجبار