شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “المشتركة“ تكسر وتصد هجوما حوثيا وقصفا مدفعيا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات تصدت القوات المشتركة لهجوم جديد شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، السبت، وتواصل الاستهداف والقصف على المديرية والتحيتا وحيس.

مصدر عسكري ميداني أوضح أن عناصر المليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف. وأشار المصدر العسكري أن أبطال القوات المشتركة تصدوا للهجوم، بعد أن خاضوا اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر بالفرار. Advertisements وتعرضت قرى ومزارع الجبلية بالتحيتا لقصف مدفعي وصاروخي، بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 وقذائف آر بي جي وبالصواريخ الموجهة بشكل هستيري تزامنا مع استهداف بالأسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وعمليات قنص مكثفة. واستهدفت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 بشكل عشوائي. وتجدد الاستهداف المتزامن لأحياء مدينة حيس مركز المديرية جنوب محافظة الحديدة مخلفة حالة من الذعر لدى السكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “المشتركة“ تكسر وتصد هجوما حوثيا وقصفا مدفعيا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.