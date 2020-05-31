مستشفى الكوبي الخيري يستقبل 616 حالة حميات خلال يومين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

أعلن مركز الطوارئ الخيري لعلاج الحميات بمستشفى الكوبي، استقباله لـ (616) حالة مصابة بالحميات المنتشرة بعدن خلال خامس وسادس عيد الفطر المبارك يومي 28 و29 من شهر مايو 2020م.



وأكد المركز في احصائية نشرها، انه استقبل (616) من الحالات المصابة بالحميات والأمراض الاخرى، توزعت بين الذكور والاناث، فيما سجل الطوارئ حالتي وفاة.

وتوزعت الحالات على النحو التالي حسب حالة الإصابة:

عدد حالات الملاريا (40) ذكور و(27) إناث.

عدد حالات حمى الضنك (58) ذكور و(42) إناث.

عدد حالات اشتباه بكوفيد 19 كورونا (25) ذكور و(17) إناث.

عدد حالات الشيكونجونيا (المكرفس) (64) ذكور و(45) إناث.

عدد حالات الإسهالات (15) ذكور و(14) إناث.

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عدد حالات التهابات الجهاز التنفسي (85) ذكور و(60) إناث.

عدد حالات التهاب الجهاز البولي (9) ذكور و(18) إناث.

عدد حالات السكر (21) ذكور و(8) إناث.

عدد الحالات ارتفاع ضغط الدم (26) ذكور و(11) إناث.

عدد حالات أمراض القلب (21) ذكور و(9) إناث.

عدد الوفيات (2).

وبهذه الإحصائية يكون المركز الخيري قد استقبل (6255) منذ افتتاحه في 12 مايو إلى 29 مايو؛ وسط تزايد كبير خلال الأيام الأخيرة.

وأشار المركز الكوبي الخيري أنه يعاني من نقص شديد في المواد الطيبة والمحاليل المخبرية، مطالبا الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة وفاعلي الخير سرعة مده بالمواد اللازمة حسب استطاعتهم.

كما وجه الكوبي الخيري رسالة لأصحاب الضمائر الحية والإنسانية من أطباء وممرضين أن ينضموا مع طاقمه الإنساني حتى يقدموا خدمة متكاملة لإنقاذ أهالينا في عدن وخارجها، ولهم الأجر والثواب، كما سيوفر لهم كل ما تطلبوه من أجور مميزة وأدوات حماية وسلامة.