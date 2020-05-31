شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد يدعو للضرب بيد من حديد للمتورطين بتخريب كهرباء عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

دعا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا، احمد عمر بن فريد، الى الضرب بيد من حديد للمتورطين عمداً بتخريب كهرباء عدن.



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وعلق بن فريد على فيديو نشره بصفحته بتويتر على احداث العنف التي تشهده امريكا قائلا: تخيل لو أن هذه المواجهات التي تحدث حاليا بعنف في اكبر دولة في العالم حدثت في عدن ! ماذا ستفعل " الجزيرة " وبقية الفضائيات التابعة لها من إعلام الإخوان وشرعية الفساد ؟!.

واضاف:رغم أن ما يحدث من تخريب متعمد حاليا للكهرباء في عدن هو عمل تخريبي بإمتياز يجب الضرب بيد من حديد تجاه من تورط فيه.