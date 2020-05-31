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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد يدعو للضرب بيد من حديد للمتورطين بتخريب كهرباء عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
الخليج 365 - عدن
دعا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا، احمد عمر بن فريد، الى الضرب بيد من حديد للمتورطين عمداً بتخريب كهرباء عدن.
وعلق بن فريد على فيديو نشره بصفحته بتويتر على احداث العنف التي تشهده امريكا قائلا: تخيل لو أن هذه المواجهات التي تحدث حاليا بعنف في اكبر دولة في العالم حدثت في عدن ! ماذا ستفعل " الجزيرة " وبقية الفضائيات التابعة لها من إعلام الإخوان وشرعية الفساد ؟!.
واضاف:رغم أن ما يحدث من تخريب متعمد حاليا للكهرباء في عدن هو عمل تخريبي بإمتياز يجب الضرب بيد من حديد تجاه من تورط فيه.
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