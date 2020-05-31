شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الزبيدي رجل شجاع لايخشى هادي ولا السعودية..لكن هذا الشيء المخيف الذي سيحدث بعد 3 ايام فقط يصيبه بالرعب والهلع ويخشاه اكثر من اي شيء..لن تصدق ماهو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الزبيدي رجل شجاع لايخشى هادي ولا السعودية..لكن هذا الشيء المخيف الذي سيحدث بعد 3 ايام فقط يصيبه بالرعب والهلع ويخشاه اكثر من اي شيء..لن تصدق ماهو

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الزبيدي رجل شجاع لايخشى هادي ولا السعودية..لكن هذا الشيء المخيف الذي سيحدث بعد 3 ايام فقط يصيبه بالرعب والهلع ويخشاه اكثر من اي شيء..لن تصدق ماهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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