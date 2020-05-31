التحالف يشن 12 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ12 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديريتي مجزر وصرواح بالمحافظة. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف الجوي. وتشهد المديريتان، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا

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