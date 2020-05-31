الأرصاد يحذر المواطنين في 4 محافظات من تأثير منخفض جوي خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحذيرا وإنذارا لمواطني أربع محافظات بشأن منخفض جوي خلال الساعات القادمة.



وذكر المركز في نشرته التحذيرية، أن سحب كثيفة تغطي الاجزاء الشرقية من خليج عدن و تمتد إلى سواحل محافظة المهرة و أجزاء من سواحل محافظة حضرموت، وصولاً الى المناطق الداخلية لهذه المحافظات يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية قد تصل الى شديدة الغزارة.

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كما حذر المركز كافة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وسوء الاحوال الجوية.

ونوه بأن حالة البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب شرقي خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى و إرتفاع الموج من 3 الى 5 أمتار