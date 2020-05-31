شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي الجنوبي يعلن مستعدون لحل سياسي شامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، السبت، استعداده للحل السياسي الشامل مع الحكومة اليمنية.

وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني: "ما زلنا ملتزمين بحل سياسي شامل ومستعدون للتحرك بخطوات ملموسة نحو مثل هذا الحل".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

Advertisements

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف أن "التوصل إلى نتيجة شاملة يتم التفاوض عليها بمشاركة الجنوب منذ البداية هو الحل الوحيد لإزالة المعاناة التي نمر بها اليوم وإلى الأبد".

وأشار البيان إلى أن المجلس الانتقالي يجري مباحثات مع السعودية بشأن الملف السياسي وسبل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المجلس عن قلقه من التهديد الوشيك لفيروس كورونا المستجد في الجنوب. وقال إن "حصيلة الوفيات بين المدنيين - بالعشرات يوميًا – تستمر في الارتفاع مع توسع تفشي الفيروس التاجي في محافظات الجنوب".

وأشار إلى أنه قدّم "مقترحات ملموسة تستند إلى عمل لجنة الإغاثة والعمل الإنساني لدينا لحل قضايا رواتب موظفي الخدمة المدنية والكهرباء والمياه والصرف الصحي بدعم من شركائنا الإقليميين" حد قوله.

وأضاف: "شعبنا ببساطة لا يستطيع تحمل ذلك. يجب أن نضمن استمرار الاستجابة الإنسانية في الجنوب وعلى الصعيد العام وتعزيزها لتغطية المستجدات على أرض الواقع" مشيرًا إلى أن الحالة الإنسانية ينبغي أن تكون الأولوية الجماعية لنا جميعا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت السعودية رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي المقيم في ابوظبي الى الرياض عقب أيام من اتهام "التحالف العربي" المجلس الانتقالي بعرقلة عمل قوات خفر السواحل اليمنية.

وتشهد محافظات بالجنوب اليمني توترا بفعل انقلاب اغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي بدعم القوات الإماراتية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتيا في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ووقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتبة وسط انتشار للأوبئة على رأسها فايروس كورونا ما فاقم الوضع المعيشي والصحي الصعب للمواطنين.