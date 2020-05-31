شكرا لمتابعة خبر عن قوات الأمن تقوم بتأمين مديرية المحفد بالكامل (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتهت قوات الأمن بقيادة القائد أبو مشعل الكازمي ، اليوم ، من تأمين كافة مناطق مديرية المحفل بمحافظة أبين.

وقالت مصادر محلية أن أبطال الأمن انتشروا اليوم في مركز المديرية وقاموا بتأمين المجمع الحكومي.

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وأضافت المصادر بأن قوات الأمن نفذت عملية تمشيط في أرجاء المديرية بحثاً عن بقية العناصر الإرهابية التي نفذت أعمال قتل وتخريب وتقطعات مؤخراً في المديرية ،والقت القبض على عدد من افرادها.

وكانت قوات الأمن في مديرية المحفد قد القت القبض على قيادات وعناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، أمس الأول في أطراف المديرية وذلك عقب تنفيذها هجوم غادر على نقطة أمنية أدى إلى جرح أحد أفراد النقطة .