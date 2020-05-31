شكرا لمتابعة خبر عن كاتب سياسي سعودي يسخر من تغريدة للبركاني..!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي، اليوم السبت، من تغريدة لرئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني شدد فيها على أهمية وحدة دولة الصين.

واستنكر العقيلي ـ في تغريدة له على تويتر ـ تأكيدات البركاني على أهمية وحدة جمهورية الصين الشعبية في الوقت الذي تتعرض فيه اليمن لمخاطر التقسيم والتمزيق.

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وقال العقيلي: "رئيس مجلس النواب اليمني يؤكد ويشدد على وحدة جمهورية الصين الشعبية بما فيها هونغ كونغ، بينما بلاده تتعرض للتمزيق والتشطير والتقسيم"..

وأضاف ساخراً: "كم فيك يا يمن من مضحكات مبكيات!".

وكان البركاني قد أكد قبل أيام ـ في تغريدة له على تويتر ـ أن اليمن تدعم وحدة الصين وسلامة أراضيها وحقها في اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تتفق وعملها الوطني على أرضها في جميع أرجاء البلد، الأمر الذي بات مادة للسخرية لدى رواد مواقع التواصل، نتيجة صمت البركاني عن الحديث حول وحدة اليمن التي تتعرض للمخاطر في الوقت الحالي.